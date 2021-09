Surto de covid-19. Autarca de Torres Vedras admite subida de infetados nos próximos dias

Há um surto de covid-19 associado aos bares da praia de Santa Cruz, em Torres Vedras. Há 33 jovens infetados e 58 pessoas estão sob vigilância. A autarquia diz que o número de infetados pode subir nos próximos dias.

Os primeiros casos positivos apareceram no início da semana passada, num grupo de amigos que, no fim de semana de 28 e 29 de agosto esteve na praia de Santa Cruz, numa piscina próxima e, à noite, foi aos bares junto ao areal. Com o passar dos dias percebeu-se que o problema podia ser mais grave.

Os infetados têm todos entre 15 e 25 anos e estiveram em, pelo menos, três bares de Santa Cruz. Não é possível saber quantos jovens se juntaram, nem de onde são. A autarquia acredita que o número de infetados vai subir nos próximos dias.

Depois dos bares fecharem às 02:00, os jovens costumam juntar-se noutros sítios. Há pelo menos 58 pessoas sob vigilância, entre familiares e amigos que tiveram contactos diretos com os infetados.

A Autoridade Regional de Saúde aconselha todos os que estiveram nos bares ou em grandes aglomerações em Santa Cruz, nos dias 28 e 29 de agosto, a fazerem autotestes à covid-19. Caso o resultado for positivo, devem contactar a linha de Saúde24. Os bares foram também aconselhados a testar os funcionários.