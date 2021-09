Covid-19: registados 46 infetados após festas em Santa Cruz

O novo balanço indica que 46 pessoas testaram positivo ao novo coronavírus na sequência de um surto associado às festas realizadas em bares da praia de Santa Cruz, Torres Vedras.

Fonte oficial da autarquia afirma que o surto não está circunscrito a um local específico e pode aumentar.

Os infetados têm idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos e há 58 contactos diretos, que estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde.

Segundo a mesma fonte, o contágio aconteceu durante uma festa privada com cerca de 60 pessoas e em festas ocorridas em pelo menos três bares de diversão noturna, que se mantém abertos, uma vez que não afeta funcionários.

As autoridades de saúde aconselham "quem esteve nos bares da localidade ou participou em festividades com aglomeração de pessoas no fim de semana de 28 e 29 de agosto a realizar de imediato auto-teste e a ligar para o SNS 24 em caso de resultado positivo".

