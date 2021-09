CONFAP pede à DGS que clarifique recomendação do uso de máscara nos recreios

A Confederação Nacional das Associações de Pais não compreende a recomendação da Direção-Geral da Saúde para o uso de máscara nos recreios.

O presidente da CONFAP, Jorge Ascenção, pede às autoridades de saúde que expliquem de forma clara a decisão.

A Direção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscara em aglomerados populacionais, eventos em espaços exteriores e no recreio nas escolas, disse esta quarta-feira a diretora-geral, Graça Freitas.

"A transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. De qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada, avançou Graça Freitas numa audição no parlamento.