"Estamos a poucas semanas de dar a pandemia como controlada"

António Costa disse esta quarta-feira que Portugal está a poucas semanas de dar a pandemia por controlada.

O primeiro-ministro reforçou, no entanto, que é necessário continuar a cumprir as normas de segurança sanitárias.

Neste momento, Portugal está acima da média da União Europeia e é o oitavo país do mundo com melhor desempenho no processo de vacinação: quase oito milhões de pessoas (78% da população) contam com a vacinação completa, enquanto mais de oito milhões (85%) já têm pelo menos uma dose da vacina.

Quanto às idades, as pessoas com mais de 25 anos encontram-se quase todas vacinadas, a maioria com uma dose. No entanto, o avanço mais significativo foi na faixa etária dos jovens até aos 17 anos. Em menos de um mês, foram vacinadas quatro em cada cinco pessoas, num valor superior aos 80%.

Se Portugal mantiver este ritmo, nas próximas duas semanas poderá atingir a meta que permite que o país avance no processo de desconfinamento.