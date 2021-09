O Governo só vai decidir sobre o alívio nas restrições depois de ouvir os especialistas. Será convocada uma nova reunião no Infarmed, ainda antes do final do mês, a coincidir com o período em que o país irá atingir 85% da população com a vacinação completa.

Relativamente ao uso da máscara na rua, que deixará de ser o obrigatório a partir da proxima semana, o Executivo remete as novas recomendações para a DGS que terá de detalhar as situações em que devem continuar a ser utilizadas, inclusivamente no caso das escolas.

A Direção Geral da Saúde diz que já está rever as orientações sobre o uso das máscaras na rua para adaptá-las aos progressos na vacinação e promete divulga-las em breve.