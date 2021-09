Vacinação covid-19: profissionais não sabem como será feita transição para centros de saúde 

Os médicos e os enfermeiros ainda não sabem como vai decorrer a passagem da vacinação contra a covid-19 para os centros de saúde.

Os centros de vacinação começam a encerrar quando 85% da população estiver vacinada, o que está a semanas de acontecer.

Nos cuidados de saúde primários esperam-se agora indicações sobre as tarefas a desempenhar e os circuitos a definir.

Mas os centros de saúde já começam a delinear os próximos passos.

"O que nós temos de fazer agora, do nosso lado, é perceber se conseguimos vacinar, se temos condições físicas, quantas pessoas conseguimos vacinar por hora, quantas conseguimos vacinar por dia. Isto nós podemos definir. Depois vamos perceber o que temos de modificar em função da disponibilidade de vacinas e do sistema de distribuição", explica José Luís Biscaia, diretor-executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego.