Covid-19: 78% da população portuguesa tem a vacinação completa

Portugal já tem 78% da população com vacinação completa contra a covid-19 e 85% com pelo menos uma dose administrada, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

O relatório de vacinação contra a covid-19 da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, contabiliza 8.759.684 residentes em Portugal (85%) com pelo menos uma dose de vacina administrada e 7.941.747pessoas (78%) com a vacinação completa.

Nas faixas etárias a partir dos 65 anos a vacinação abrange já a quase totalidade da população: 99% tem a vacinação completa. A percentagem mantém-se igual para a faixa etária a partir dos 80 anos.

Destaque para a percentagem de vacinação dos jovens entre os 12 e 17 anos: 81% já têm uma dose da vacina e 25% a vacinação completa.

Dos 18 aos 24 anos, 86% tomaram uma dose - na semana passada o número era de 54% - e 64% tem a vacinação completa, uma subida de 30% face à semana anterior.

Entre os 25 e os 49 anos, há 92% de vacinados com uma dose e 85% com a vacinação completa. Já entre os 50 e os 64 anos há 99% de vacinados com uma dose e 97% com vacinação completa.

O país já recebeu 18.136.070 doses de vacinas e distribuiu para os centros de vacinação 15.247.675 doses.