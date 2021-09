Portugal com mais 6 mortes e 1.231 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta terça-feira mais de 6 mortes e 1.231 novas infeções pelo novo coronavírus, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, o país já registou 17.816 mortes e 1.048.941casos covid-19. Esta terça-feira, continuam ativos 39.910 casos, menos 2.055 em relação ao dia anterior.

O boletim da DGS revela que o número de internados é de 650, menos 32 do que na segunda-feira. Nos cuidados intensivos estão 135 doentes.

Os dados ainda indicam que mais 3.280 utentes recuperaram do novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 991.215 recuperados desde o início da pandemia em Portugal.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 40.355 contactos, menos 1.342 que na segunda-feira.

Fonte oficial da autarquia afirma que o surto não está circunscrito a um local específico e pode aumentar.

Os infetados têm idades compreendidas entre os 15 e os 25 anos e há 58 contactos diretos, que estão a ser vigiados pelas autoridades de saúde.

Segundo a mesma fonte, o contágio aconteceu durante uma festa privada com cerca de 60 pessoas e em festas ocorridas em pelo menos três bares de diversão noturna, que se mantém abertos, uma vez que não afeta funcionários.

Os partidos entendem que há condições para levantar a restrição, mas não rejeitam a hipótese de voltar atrás, caso a pandemia a isso obrigue.

Também a Direção-Geral da Saúde considera que o avanço do processo vacinal contribui para uma menor circulação do vírus.

“O risco de transmissão ao ar livre é muito menor, e com 85% da população previsivelmente vacinada com duas doses, a circulação do vírus será também muito menor”, disse Graça Freitas em entrevista à SIC Noticias.