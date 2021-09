"Bom senso leva a que se use máscara este inverno"

O Governo admite que o uso de máscara seja mais flexível já a partir deste mês. António Lacerda Sales diz, no entanto, que o "bom senso" deverá levar a que as pessoas usem a máscara "em ambientes específicos" durante o inverno.

Quanto à terceira dose da vacina, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde afirma que está a aguardar por mais dados científicos.

A partir do próximo domingo, o uso de máscara na rua deverá deixar de ser obrigatório.

A diretora-geral da Saúde lembra que decidir pela não obrigatoriedade do uso de máscara na rua cabe à Assembleia da República.

No entanto, Graça Freitas entende que há condições para avançar com a decisão, mas com exceções, como em aglomerados.