Deixa de ser obrigatório usar máscara na rua. Quais são as regras noutros países?

Em Portugal, a máscara deixa de ser obrigatória na rua a partir desta segunda-feira, mas há países da Europa que já tinham adotado esta medida antes e outros que ainda mantém a medida.

No Reino Unido, o uso de máscara deve voltar a ser obrigatóriojá na próxima semana. O passo atrás no alívio das restrições é consequência do aumento no número de casos e internamentos por covid-19.

São muitos os países da Europa em que o uso de máscara em espaços públicos não é obrigatório. Na Suécia, por exemplo, o uso da máscara foi uma recomendação até o início de julho.

A Polónia também já deixou de obrigar os cidadãos a usá-las em espaços abertos, assim como a República Checa, desde 5 de agosto. Por lá, as máscaras são obrigatórias somente em shoppings, eventos culturais e desportivos e nas salas de aula.

Nos Países Baixos, a obrigatoriedade acontece nos transportes públicos, aeroportos e escolas secundárias, ou quando não se consegue manter um metro e meio de distância.

Hungria, Itália, Espanha, Bélgica e Áustria têm, atualmente, as mesmas regras. Não é obrigatório usar máscara em espaços públicos nem manter distância física, mas é exigida vacinação, testagem ou recuperação da doença, que pode ser comprovado pelo certificado digital.

Em França, há regiões onde o uso da proteção ainda é exigido. Na Dinamarca, as máscaras já não são obrigatórias em transportes públicos e, a partir do mês que vem, o uso de máscaras deve ser extinto no país.

Finlândia, Grécia e Letónia abriram mão do uso de máscaras em espaços ao ar livre em junho. Os cidadãos da Lituânia só

têm de usar máscara em espaços fechados e os de Malta podem não usar se estiverem vacinados.

Por fim, a Irlanda apenas recomenda o uso do acessório em locais onde não se consegue manter o distanciamento social.