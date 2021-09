Especialistas consideram que fim do uso obrigatório de máscara na rua é uma medida sensata

A partir desta segunda-feira, o uso de máscara na rua deixa de ser obrigatório. Os especialistas de saúde consideram a medida sensata, mas apelam ao bom senso de cada um. Defendem que deve continuar a ser usada sempre que existirem ajuntamentos de pessoas.

A Associação de Médicos de Saúde Pública defende que o fim do uso de máscara é, nesta fase, um passo político lógico, mas o sucesso da medida passará pelo bom senso de cada um.

Com a chegada do inverno as infeções respiratórias, como a gripe, tendem a aumentar e com o alívio das restrições, os especialistas acreditam que haja um ligeiro aumento de casos.

O uso da máscara será apenas obrigatório nos espaços interiores. É recomendado no exterior, sempre que existirem aglomerados.

Margarida Tavares, infeciologista do hospital de São João, concorda com o fim da obrigatoriedade, mas apela a que a proteção individual continue a ser usada em situações de saúde mais vulnerável. Uma medida que acredita que vai trazer benefícios do ponto vista social.

Também a DGS defende que perante a situação epidemiológica e os valores de vacinação, há condições para que a obrigatoriedade da medida no exterior termine.