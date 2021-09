Regras para creches e jardins de infância vão continuar apertadas

Mesmo com quase 80% da população totalmente vacinada, as regras nas creches e jardins de infância vão continuar apertadas, por indicação da Direção-Geral da Saúde.

As regras são as mesmas desde que a pandemia começou. Desinfeção regular de brinquedos e superfícies, arejamento dos espaços, higienização das mãos, funcionários sempre com máscara e distanciamento que, em bebés e crianças não é consensual.

As restrições continuam e uma delas está relacionada com o facto dos pais e encarregados de educação não serem autorizados a entrar, pelo menos da forma como entravam até vivermos em pandemia.

No entanto, para os pais que deixam os filhos pela primeira vez, há creches onde é dada uma atenção especial.

