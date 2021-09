Boris Johnson apresenta plano de inverno de combate à covid-19 e deixa aviso

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apresentou o Plano de Inverno de Combate à covid-19. Uma das principais medidas é a vacinação dos jovens entre os 12 e os 15 anos com a vacina da Pfizer.

Esta vacinação será de dose única, devido ao risco muito baixo de inflamação do miocárdio, sobretudo em rapazes, e que é ainda mais reduzido se for apenas uma toma. Já quem tem mais de 50 anos vai começar a tomar a terceira dose a partir da próxima semana. Também outros grupos prioritários serão abrangidos pela terceira dose, como é o caso dos trabalhadores dos setores social e da saúde.

Outra medida é a obrigatoriedade de apresentar certificado de vacinação para entrar em discotecas e grandes eventos.

Estas medidas serão implementadas em Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Boris Johnson apresenta plano B

Boris Johnson deixou o aviso, ao referir que, se ainda assim, o Serviço Nacional de Saúde britânico ficar sobrecarregado, as máscaras e o teletrabalho podem regressar. Refere o primeiro-ministro britânico que as medidas de saúde dependem da evolução da pandemia.