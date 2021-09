Isolamento profilático: DGS avalia distinção das regras para vacinados 

A Direção-Geral da Saúde está a estudar uma atualização da norma sobre o isolamento profilático, que distinga entre os vacinados e os não vacinados contra a covid-19.

Em entrevista ao Público, Graça Freitas diz que pode haver uma recomendação para as pessoas vacinadas, que não pertençam a um grupo de risco, não precisarem de fazer isolamento.

A diretora-geral da Saúde afirma ainda que o país vai tender a regressar à normalidade que existia antes da pandemia.

Na mesma entrevista, Graça Freitas anuncia que está a ser ponderado o fim da divulgação diária dos números da covid-19.

MAIS DE 1 MILHÃO DE CASOS EM PORTUGAL

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.866 pessoas e foram contabilizados 1.056.042 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A covid-19 provocou pelo menos 4.627.854 mortes em todo o mundo, entre mais de 224,56 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Entretanto surgiram novas variantes, nomeadamente as identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

Leia mais: