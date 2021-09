Especialistas defendem autoavaliação de risco para a próxima fase de desconfinamento 

O investigador do Instituto de Medicina Molecular, Miguel Castanho, defende que o alívio das restrições deveria acompanhar a diminuição da incidência da covid-19 em Portugal.

"Preferia dar por terminada esta fase pandémica, ou esta fase da pandemia pelo menos, quando tivermos alcançado uma incidência bastante baixa."

Já a especialista em Epidemiologia, Gabriela Gomes, diz que é preciso cautela, principalmente com os vírus que vão circular durante o inverno, como é o caso do da gripe.

"Os outros vírus praticamente não circularam no inverno passado e, portanto, agora virão com mais força, porque a população está mais suscetível do que o habitual."

Peritos vão sugerir levantamento de quase todas as restrições

Os peritos vão sugerir o levantamento de praticamente todas as restrições a partir do próximo mês. Ao que a SIC apurou, a proposta será feita esta quinta-feira, na reunião do Infarmed.

O final do verão já tinha sido apontado como o momento da libertação total. A semanas ou dias de atingir os 85% da população totalmente vacinada, os peritos entendem que essa é a altura certa para avançar.

A SIC sabe que o grupo de especialistas que tem aconselhado o Governo no processo de desconfinamento vai propor na reunião do Infarmed desta quinta-feira que quase todas as restrições sejam levantadas.

