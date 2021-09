Presidente da República admite regresso às restrições, se situação se agravar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admite um regresso às restrições, se a situação se agravar. O cenário não é descartado nem pelas autoridades de saúde nem pelos especialistas presentes no Infarmed.

O principal desafio vai ser o próximo inverno, sobretudo, o período do natal e do fim do ano, em que na pior das hipóteses pode haver uma nova vaga.

Uma quinta vaga em pleno inverno é o pior dos três cenários que as autoridades de saúde têm em cima da mesa. A imunidade da vacina é a principal incógnita porque ninguém sabe ao certo quanto tempo dura.

Há que juntar o tempo frio, a circulação de outros virus como o da gripe e ainda o hipotético aparecimento de uma variante mais contagiosa

É preciso estar alerta, vigiar e preparar a resposta para todos os cenários. E se for mesmo preciso, voltar ás restrições.

O Presidente da República diz que se fechou uma página, mas ainda não é o fim do processo.

LEIA MAIS: