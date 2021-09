O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e a comitiva que o acompanhou a Nova Iorque para a Assembleia-Geral das Nações Unidas, estão assintomáticos e ficarão em isolamento após terem contactado com um ministro infetado, informaram, esta quarta-feira, fontes oficiais.

De acordo com o secretário Especial de Comunicação Social, André Costa, toda a comitiva presidencial, que envolve cerca de 50 pessoas, foi orientada a cumprir o isolamento social face à infeção do ministro da Saúde brasileiro, Marcelo Queiroga, que testou positivo à covid-19 na reta final da viagem a Nova Iorque.

"Cabe salientar que toda a comitiva que retornou ao Brasil está assintomática e, de acordo com esse guia [guia epidemiológico para o novo coronavírus do Ministério da Saúde], ficará em isolamento e, ao 5.º dia após o último contacto com Marcelo Queiroga (que ocorreu na terça-feira), será submetida a um novo teste RT-PCR", explicou André Costa em conferência de imprensa.

O secretário frisou que, caso o teste feito ao 5.º dia seja negativo, "a pessoa ficará livre do isolamento e será acompanhada por um médico até ao 14.º dia".

Ainda de acordo com Costa, Bolsonaro encontra-se no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília, está "totalmente assintomático" e "seguirá as indicações" de permanecer em isolamento social.

O chefe de Estado brasileiro, que não foi vacinado com nenhuma dose de vacinas contra a covid-19 e que já esteve infetado no ano passado, deverá realizar um novo teste à doença entre "a noite de sábado e a manhã de domingo", segundo indicou o secretário.

Além de ministros e assessores, a comitiva era composta pelo chamado "escalão avançado", que são funcionários, seguranças e diplomatas que viajaram com antecedência e prepararam toda a logística da viagem.

Após recomendação de isolamento feita pelo órgão reguladores, Jair Bolsonaro cancelou uma viagem que faria na próxima sexta-feira ao Estado do Paraná, segundo informou o líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros.

Isolado, mas não sozinho

As autoridades sanitárias brasileiras recomendaram hoje que Jair Bolsonaro e a delegação que o acompanhou à Assembleia-Geral das Nações Unidas, nos Estados Unidos, cumpram quarentena após o ministro da Saúde testar positivo à covid-19.

Em nota enviada à Presidência da República, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) transmitiu a recomendação vigente para esses casos, que implica uma quarentena de 14 dias para todos os integrantes da comitiva por terem estado em contacto com Queiroga.

Manuel Queiroga é o ministro infetado

O titular da pasta da Saúde, que já havia recebido as duas doses de vacina contra a covid-19, chegou a Nova Iorque no domingo no avião que transportava Jair Bolsonaro e outros elementos da delegação brasileira, e ficará pelos próximos 14 dias confinado num hotel em Nova Iorque, após ter testado positivo pouco antes de voltar ao Brasil, na terça-feira.

Em Nova Iorque, Queiroga participou em inúmeras atividades oficiais e esteve com o Presidente brasileiro num encontro com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e em encontros com personalidades como a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, atual alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Queiroga também se encontrou com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e com investidores, circulou pelo complexo da Organização das Nações Unidas (ONU) e pelas ruas de Nova Iorque onde foi visto com Bolsonaro e parte da delegação brasileira comendo pizza na rua, porque o Presidente brasileiro não podia entrar em restaurantes por não estar vacinado contra o novo coronavírus.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao totalizar 591.440 óbitos e 21.247.094 infeções desde o início da pandemia.

Veja também: