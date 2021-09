Bares e discotecas admitem restrições mas "ligeiras"

O setor da diversão noturna é um dos que esperam com maior ansiedade o anúncio do Governo sobre o levantamento de restrições para combater a pandemia.

A Associação de Bares e Discotecas do Porto admite algumas restrições ao abrirem, mas apenas no início e muito superficiais, como refere o presidente da Associação de Bares e Discotecas da Movida do Porto, Miguel Camões.

O certificado digital, por exemplo, deverá deixar de ser obrigatório nos restaurantes, cafés e pastelarias já a partir de 1 de outubro mas deve continuar a ser obrigatório no acesso a bares e discotecas



De acordo com a edição de hoje do jornal Público, a medida deve ser hoje aprovada em Conselho de Ministros, deixando de ser um requisito para a entrada nos interiores dos espaços aos fins de semana à noite.

Por decidir, estará ainda nesta altura se se mantém ou não a obrigatoriedade de certificado ou teste negativo para a frequência de hotéis.

