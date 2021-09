Jerónimo de Sousa diz que afirmações de secretário de Estado sobre a covid-19 são descuidadas

Jerónimo de Sousa diz que as afirmações do secretário de Estado sobre a covid-19 são descuidadas e refere que ainda há muitos problemas por resolver.

“Dizer que Portugal é uma marca tendo em conta a covid é, no mínimo, descuidado. Lembrar que uma marca onde houve tanto doente e tanto morto nunca é uma boa marca. Quando ainda estão por resolver consequências da própria pandemia, no plano económico, social e da saúde, dizer que é uma imagem de marca, acho no mínimo discutível”, afirma.

O secretário de Estado da Internacionalização disse esta quinta-feira que Portugal ganhou com a covid-19. Numa feira têxtil em Paris, Eurico Brilhante Dias considerou que o país enfrentou a pandemia com bastante êxito.

Brilhante Dias disse que faleceram muitas pessoas, mas que Portugal mostrou ser um país organizado.

“Vou dizer uma coisa que talvez não seja politicamente correta. Nós ganhámos com a covid. E ganhámos porquê? Porque Portugal foi um país que tendo as suas dificuldades, enfrentou a covid-19 com êxito. Faleceram pessoas e muitas pessoas passaram muito mal, mas Portugal mostrou-se um país muito organizado que enfrentou uma realidade muito disruptiva com sucesso", declarou o governante.