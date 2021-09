Covid-19: incidência volta a descer e índice de transmissibilidade regista ligeira subida

A taxa de incidência de infeções com o novo coronavírus nos últimos 14 dias voltou esta quarta-feira a descer quer no continente quer a nível nacional, registando-se, por outro lado, uma ligeira subida no índice de transmissibilidade.

A nível nacional, a taxa de incidência desceu de 111,6 casos para 105,6 por 100.000 habitantes, segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje.

Em Portugal continental, este indicador desceu de 113,5 para 107,3 casos de infeção.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus, registou uma ligeira subida desde segunda-feira, passando de 0,85 para 0,87 a nível nacional e de 0,84 para 0,87 em Portugal continental. Apesar do aumento, Portugal mantém-se na zona verde da matriz de risco.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por 100.000 habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de covid-19 fixa-se em 480 casos por 100.000 habitantes a 14 dias.

De acordo com o portal do Governo para a covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta é de 240, nível de risco é de 480)".

