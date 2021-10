DGS publica novas regras para uso de máscara e isolamento nas escolas

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou, esta sexta-feira, um documento sobre as regras a aplicar nas escolas. Mudam, entre outros, as normas para o uso de máscaras e o isolamento dos alunos vacinados.

O uso de máscara nos espaços exteriores das escolas já não é obrigatório e passa a ser recomendado, em caso de aglomerados ou ajuntamentos.

A partir do quinto ano, a máscara é obrigatória dentro dos edifícios. No primeiro ciclo – do primeiro ao quarto ano – é recomendada a utilização deste meio de proteção nos espaços interiores, uma vez que esta faixa etária não está vacinada.

O documento publicado pela DGS com as normas para as escolas esclarece ainda a questão do isolamento: quando for detetado numa turma um caso positivo, os alunos com vacinação completa deixam de ter de cumprir isolamento profilático.

Além disso, as regras como distanciamento físico e desinfeção das mãos vão manter-se nos recintos escolares.

