Maioria dos alunos mantém uso máscara no recreio

A partir desta sexta-feira, os alunos já podem estar sem máscara no recreio ao ar livre. A SIC acompanhou o primeiro dia das novas regras numa escola em Carnaxide, mas foram poucos os que retiraram a proteção do rosto.

É como se nada tivesse mudado. No primeiro intervalo da manhã, quase todos os alunos da secundária Camilo Castelo Branco, em Carnaxide, continuavam com máscara, mesmo que esta já não seja obrigatória no recreio ao ar livre.

Para já, foram poucos os que retiraram a máscara. Mas será uma questão de tempo e de confiança para recuperar rotinas do passado.

A máscara continua a ser obrigatória nas salas de aula, bares e refeitórios. Para a direção do agrupamento, é precoce pensar no levantamento de mais restrições.

O ano letivo arrancou há duas semanas. Neste agrupamento, há já duas turmas em isolamento.

