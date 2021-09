Estado gastou quase 325 M€ em subsídios de doença e isolamento por covid-19

Desde o início da pandemia, o Estado já gastou quase 325 milhões de euros em subsídios para os trabalhores que ficaram infetados com covid-19 ou que tiveram de cumprir isolamento profilático. O apoio do Estado vai manter-se até ao final do ano.

O isolamento profilático representa a maior fatia dos 325 milhões de euros gastos pelo Estado, 200 milhões de euros foram entregues a cerca de 600 mil trabalhadores que tiveram de ficar em casa por terem contactado com uma pessoa infetada com covid-19.

No que diz respeito ao subsídio, foram pagos 125 milhões de euros a cerca de 370 mil trabalhadores que contraíram a doença.

No total, 325 milhões de euros entregues a pouco mais de 957 mil trabalhadores, segundo dados do Ministério do Trabalho.

A medida de apoio aos trabalhadores, aplicada pelo Estado durante a pandemia, garante o pagamento total da remuneração líquida de quem esteve exposto ou ficou infetado com covid-19.

Para ter acesso ao apoio, é preciso entregar na Segurança Social o Certificado por Incapacidade Temporária, que é emitido Serviço Nacional de Saúde.

..