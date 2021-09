A ministra da Saúde anunciou, em entrevista à Rádio Renascença, que até ao final da semana a Direção-Geral da Saúde (DGS) vai publicar uma atualização às regras de isolamento.

Marta Temido adiantou que haverá uma distinção entre vacinados e não vacinados, que terá em conta as condições de habitação e de saúde de cada pessoa.

"As pessoas, lá por estarem vacinadas, não estão todas nas mesmas condições, não têm todas o mesmo contexo, a mesma situação de saúde, e isso tem de ser ponderado", considera Marta Temido.

A DGS está a "ultimar estas análises técnicas" e "conta publicá-las até ao final desta semana", ou seja até domingo, esclarece a ministra da Saúde.

Na mesma entrevista, Marta Temido, reforça que Portugal já tem mais de 84% da população com a vacinação completa e que "há pessoas que já fizeram a primeira dose de vacina e que não foram à segunda dose", no entanto, admite que "o final de um processo é normalmente mais difícil de fechar do que outras fases do mesmo processo".

"Apelo a todos aqueles que falharam a sua segunda dose e que sejam elegíveis para a sua administração para se vacinarem", pede a ministra da Saúde.

Veja mais sobre a covid-19 em Portugal: