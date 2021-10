Covid-19. vacinados já podem entrar no Reino Unido sem teste antigénio

Desde segunda-feira que viajar de Portugal para o Reino Unido é mais simples. Quem terminou a vacinação já não tem que fazer o teste rápido antes da partida.

O ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, garante que o objetivo é "tornar mais fácil as pessoas viajarem sem burocracia, sem tantos testes e com um maior nível de certezas".

Continua a ser preciso preencher o formulário de passageiro, mas ainda este mês deverá haver mais boas notícias. O teste PCR obrigatório ao segundo dia vai ser substituído por um teste rápido, mais barato.

O sistema de semáforos britânico também terminou, passando a haver apenas uma lista vermelha, com países de maior risco e um grupo com o resto do mundo.

No mês passado, as viagens do Reino Unido para Portugal também ficaram mais fáceis. Desde 18 de setembro que os certificados de vacinação passaram a dispensar o teste rápido de pré-partida.

