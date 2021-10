ONU e OMS anunciam nova estratégia de vacinação global contra a covid-19

A ONU e a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciaram esta quinta-feira uma nova estratégia de vacinação global contra a covid-19. O objetivo é conseguir vacinar 40% da população em todos os países até ao final deste ano e 70% até meados do próximo.

Para assegurar uma distribuição equitativa, o plano precisa de cerca de 7 mil milhões de euros.

A ONU e a OMS pedem a todos os países que atualizem os planos nacionais de vacinação, para orientar a fabricação, o investimento e a distribuição de vacinas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

