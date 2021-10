Surtos de covid-19 em lares de idosos são cada vez mais frequentes

Apesar da vacinação da população idosa ter acontecido no início do ano, são cada vez mais os surtos de covid-19 detetados em lares da terceira idade.

Na Misericórdia de Arouca, 82 utentes e 11 funcionários testaram positivo. Há a registar duas mortes.

O surto pode estar relacionado com a saída de um grupo de idosos no dia das eleições autárquicas.

A covid-19 provocou pelo menos 4.822.267 mortes em todo o mundo, entre mais de 236,23 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

