Hospital de Viseu volta a permitir visitas, mas com regras apertadas

Mais de um ano depois, as visitas no Hospital de Viseu voltaram a ser autorizadas. Além da apresentação do certificado digital de vacinação, os familiares dos doentes internados têm de fazer marcação prévia. A visita tem um período máximo de 20 minutos.

Desde o primeiro pico da pandemia de covid-19, as visitas estavam proibidas e apenas eram autorizadas a doentes com situações clínicas graves ou terminais ou para acompanhamento de crianças.

A partir de agora, os doentes internados voltam a poder receber visitas. Toda a operação de reabertura obrigou a um plano que evite possíveis surtos na unidade hospitalar. Por isso, é obrigatório a apresentação de certificado de vacinação e cumprir regras higiene.

As visitas no Centro Hospitalar Tondela Viseu estão autorizadas no período da tarde. A marcação prévia é obrigatória e pode ser feita por telefone ou por e-mail.