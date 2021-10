Três surtos de covid-19 em lares de Beja somam mais de 130 utentes infetados

Há três surtos ativos de covid-19 em lares do distrito de Beja. Mais de 130 idosos foram infetados pelo novo coronavíris e há duas mortes a registar. O último surto foi detetado na Misericórdia de Alvito, que conta já com 55 utentes e 12 funcionários infetados – um número que poderá aumentar nos próximos dias.

O surto em Alvito é o que mais preocupa as autoridades de saúde no Alentejo. Segundo o presidente da autarquia, três utentes estão internados no Hospital de Beja e os restantes estão a recuperar na instituição. A maioria dos infetados estão assintomática.

Em Ferreira do Alentejo, os casos positivos que foram identificados na Fundação São Barnabé têm poucos ou nenhuns sintomas. O número de casos ativos, no entanto, não para de aumentar e já ultrapassa os 50.

Já na Misericórdia de Vila Alva, em Cuba, o número de infetados já começou a descer. O lar chegou a ter 67 pessoas positivas e, agora, conta com cerca de 40 casos ativos. Dois utentes, que já tinha doença grave, acabaram por morrer.

No total, os três surtos em lares de idosos somam já mais de 130 utentes positivos e 30 funcionários.