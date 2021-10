Bolsonaro proibido de entrar em estádio por não ter sido vacinado contra a covid-19

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, foi impedido de entrar no estádio do Santos por não ter sido vacinado contra a covid-19. A apresentação do certificado de vacinação ou um teste negativo é obrigatória para entrar nos estádios.

“É uma coisa experimental ainda, porquê essa passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos… Porquê isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, disse o Presidente, questionando ainda qual o estudo científico que sustenta a decisão de vacinar a população.

Bolsonaro tem dito, por diversas vezes, que quer ser o último brasileiro a tomar a vacina. Ao longo da pandemia, o Chefe de Estado brasileiro tem manifestado várias teorias negacionistas.

Em declarações aos jornalistas, o Presidente não escondeu a insatisfação com o sucedido, tendo voltado a questionar a exigência da vacina.