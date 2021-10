Milhares de brasileiros protestam contra o Governo de Jair Bolsonaro

Milhares de pessoas manifestaram-se nas ruas de dezenas de cidades brasileiras. O principal alvo do protesto foi o Governo de Jair Bolsonaro.

A data não foi escolhida em vão: falta exatamente um ano para as eleições presidenciais no Brasil. Milhares de pessoas saíram às ruas das principais cidades do Brasil para mostrar o seu descontentamento. São Paulo e o Rio de Janeiro tiveram os maiores protestos.

Os brasileiros manifestam-se contra o aumento do preço dos bens de primeira necessidade e do desemprego, mas também contra a gestão da pandemia feita pelo Governo de Bolsonaro. O Brasil está prestes a atingir os 600 mil mortos, tendo apenas 43% da população totalmente vacinada.

Jair Bolsonaro está num dos momentos de popularidade mais baixa. À frente nas sondagens está o ex-presidente Lula da Silva, que ainda não apresentou formalmente a candidatura às eleições.