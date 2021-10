Milhares de pessoas voltam às ruas do Brasil para pedir a destituição de Jair Bolsonaro

Milhares de pessoas saíram, estes sábado, às ruas no Brasil em protesto contra o Governo e a pedir a destituição do Presidente Jair Bolsonaro.

Os protestos aconteceram em dezenas de cidades e as principais criticas foram para a gestão da pandemia e a crise económica em que o país está mergulhado.

A uma só voz, movimentos sociais, sindicais e políticos de todos os quadrantes uniram-se para pressionar a saída de Bolsonaro. Até agora, mais de 100 pedidos de destituição foram entregues na Câmara de Deputados, mas o presidente, aliado do chefe de Estado, não dá seguimento.



MANIFESTAÇÕES ACONTECERAM TAMBÉM EM PORTUGAL

Quase 500 pessoas juntaram-se este sábado no centro de Lisboa em dois atos de protesto de apoio ao movimento brasileiro #ForaBolsonaro, que se mobiliza também hoje no Brasil e noutros países contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com as organizações das duas iniciativas, em declarações à Lusa, estiveram este sábado cerca de 250 pessoas no protesto no Rossio, que decorreu entre as 17:00 e as 19:00, e à volta de 200 tinham passado pelo Largo Camões pelas 19:15, numa ação que teve início às 18:00.

Além de Lisboa, também o Porto e Braga acolheram este sábado ações e protesto de apoio ao movimento brasileiro #ForaBolsonaro. Em Braga, a manifestação contra as políticas de Jair Bolsonaro -- organizada por vários coletivos de imigrantes brasileiros, como o coletivo Esquerda em Braga, coletivo Marielle e coletivo Anónimas -- estava marcada para a praça da República, às 18:00.

