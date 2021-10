Covid-19: vacinados há mais de 14 dias dispensam teste para entrar em eventos desportivos ou culturais

A Direção-Geral da Saúde atualizou as normas para os vacinados contra a covid-19, no âmbito de eventos culturais ou desportivos. As pessoas que estejam vacinadas há mais de 14 dias deixam de fazer rastreio à covid-19 para entrar nesses eventos. Também há mudanças nos hospitais, lares de idosos e estabelecimentos prisionais.

Esta quarta-feira, a DGS publicou uma série de alterações para quem tem esquema vacinal completo há pelo menos duas semanas.

Nos hospitais ou centros de saúde, a regra é a mesma, isto é, quem tiver o esquema vacinal completo há mais de 14 dias, evita de fazer teste, exceto em caso de internamento ou de alguns procedimentos clínicos.

Nas unidades de cuidados continuados, centros educativos e prisões, o teste à covid-19 só é realizado na admissão.

Ainda assim, há normas que se mantêm, como a realização de testes periódicos a profissionais e residentes em lares de idosos, independentemente de já estarem vacinados.

A outra regra importante que vai continuar a vigorar é a de realizar um teste à covid-19 no caso de contacto com um infetado ou suspeita de infeção.

