O grupo de peritos de aconselhamento da Organização Mundial de Saúde (OMS) considera "aceitável" a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e contra a covid-19.

"Os dados limitados sobre a coadministração de vacinas inativadas (produzidas com base em vírus inativados) contra a gripe sazonal com a da covid-19 não mostraram um aumento de eventos adversos", indicam as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em imunização da OMS hoje divulgadas, que não constituem ainda uma orientação da OMS sobre a coadministração das vacinas.