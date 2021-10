Linha de Saúde SNS 24 recebeu mais de 4,3 milhões de chamadas este ano

O presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, revelou que a linha de saúde SNS 24 recebeu um recorde de 4,3 milhões chamadas este ano. A pandemia contribuiu para este número e acabou por dar notoriedade ao contacto (808 24 24 24), ao qual as pessoas recorriam por sentirem "uma porta sempre aberta para si".

Passou mais de 1,3 milhões de requisições de testes à covid-19.

Luís Goes admite que quando a pandemia despoletou, há mais de um ano, o SNS 24 recebia cerca de metade das chamadas

Os SPMS decidiram estendê-la a todos os outros canais de acesso, digitais e presencias, para facilitar a vida aos utentes.

Para além dos balcões SNS 24, que tiveram de ser criados, surgiu também a aplicação móvel SNS24 e o portal SNS24, que já existia, mas passou a ser "o principal portal de prestação de serviço do SNS".

