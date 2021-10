Francisco Assis defende "reformas profundas" para resolver problemas do SNS

O presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, diz os problemas de fundo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) resolvem-se, sobretudo, com "reformas profundas".

“Para que o SNS possa responder cabalmente não precisa apenas de mais dinheiro. Precisará, certamente, de mais dinheiro, mas fundamentalmente precisa de reformas profundas, como tivemos oportunidade de verificar”, afirma.

Para Francisco Assis, é necessário reformar o “modelo de financiamento” e o “modelo de gestão das unidades de saúde”, introduzindo “uma maior autonomia nas unidades de saúde”,

“É preciso que haja formas também de uma gestão mais flexível, recompensado melhor aqueles que trabalham mais e incentivando o trabalho”, remata.

