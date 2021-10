OE 2022: "Não é o momento de atirar a toalha ao chão", diz ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, garante que todos estão na trabalhar para melhorar as propostas do Executivo para o Orçamento do Estado, entregue há uma semana.

"Não é o momento de atirar a toalha ao chão."

Marta Temido diz acreditar que todos estão empenhados em fazer o melhor possível para "continuar a oferecer ao país aquilo que ele precisa".

Veja também: