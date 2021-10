Rússia regista novo máximo de 37.930 novos casos de covid-19 em 24 horas

A Rússia registou 37.930 novos casos de SARS CoV-2, um novo máximo em 24 horas desde o começo da pandemia no país, e mais 1.067 mortes pela doença, informaram esta segunda-feira as autoridades sanitárias de Moscovo.

Do total dos novos casos de contágio, 3.387 (9%) são doentes assintomáticos.

De acordo com a última contagem, o maior aumento do número de infeções ocorreu em Moscovo (7.778), região de Moscovo (3.127) e São Petersburgo (2.693).

Moscovo regista o maior número de mortes, nas últimas 24 horas, por covid-19: 83 mortes, seguindo-se São Petersburgo com 65 vítimas mortais e a região de Nizhni Novgorod com 43 óbitos, nas últimas 24 horas.

Desde o início da crise sanitária morreram 231.669 pessoas de covid-19 na Rússia, apesar de os especialistas acreditarem que o número pode ser três vezes superior.

Nas 85 regiões do país contabilizam-se, no total, 8.279.53 contágios desde o começo da pandemia.

Em algumas regiões do país a situação pandémica relacionada com o novo coronavírus está a preocupar seriamente as autoridades sanitárias.

Na região de Voronezh, as autoridades oficiais alertaram hoje que 7.289 camas, das oito mil existentes, estão ocupadas, o que significa uma taxa de ocupação de 93%.

A menos de uma semana das "férias forçadas" decretadas em todo o país, o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou às autoridades regionais o reforço das restrições e cuidados em relação ao cumprimento das normas de segurança, no sentido de se travar o aumento de contágios.

As autoridades locais devem fazer cumprir o uso de máscaras faciais de proteção sanitária e o cumprimento das regras de distanciamento em todos os tipos de transporte, além de garantir a desinfeção dos transportes públicos.

As autoridades locais devem apresentar um relatório sobre a situação ao chefe de Estado até ao dia 30 de novembro.

Putin ordenou ainda o aumento do processo de vacinação e da realização de testes médicos (PCR) em especial junto da população com mais de 60 anos e com doenças crónicas.

O chefe de Estado propôs oferecer dois dias livres e pagos aos trabalhadores que decidam vacinar-se contra a covid-19.

Na Rússia vacinaram-se até ao momento 46,7 milhões de pessoas com as duas doses, o que corresponde a 31,9% da população total composta por 144 milhões de habitantes.