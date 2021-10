Vacinação contra a covid-19 na região do Médio Tejo está abaixo da média nacional

Os números da covid-19 continuam a baixar na região do Médio Tejo, que inclui sobretudo o distrito de santarém, mas a vacinação está abaixo da média nacional, o que levou à abertura de um novo centro em Tomar.

O pavilhão municipal de Tomar é agora o novo centro de vacinação do concelho. As autoridades de saúde mantêm-se alerta e firmes no objetivo de alcançarem uma média de 86% de pessoas vacinadas.

No sentido de se rentabilizar o investimento e os recursos humanos, os responsáveis pelo mais recente centro de vacinação de Tomar estão a promover a administração conjunta das vacinas contra à covid-19 e contra a gripe.

Numa região onde a população sénior é numerosa, este esforço tem obtido uma enorme recetividade não só da população como também dos profissionais de saúde.

Nos meios rurais, a deslocação torna-se por vezes num obstáculo, contudo, através da colaboração de várias entidades, todos podem agora deslocar-se à cidade templária para a primeira, a segunda ou até para o anunciado terceiro reforço da vacina. Num concelho onde a indústria do turismo tem um papel primordial, a autarquia está atenta e ativa no que toca à saúde e segurança da população.

