Hospitalizações por covid-19 mais do que duplicam na Europa

A Organização Mundial de Saúde mostrou-se esta quinta-feira muito preocupada com a taxa de transmissão de covid-19 na Europa. As hospitalizações entre os 53 países desta zona do globo mais do que duplicou numa semana.

Menos de 50 por cento da população europeia tem a vacinação completa. Para a Organização Mundial de Saúde, este número é insuficiente para travar as hospitalizações e as mortes associadas à doença.

O ritmo acelerado de novas infeções atinge países onde a adesão à vacinação foi baixa como a Rússia, a Ucrânia e a Roménia.