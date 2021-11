Taxa de transmissão de covid-19 na Europa é "muito preocupante", diz OMS

A Organização Mundial da Saúde está "muito preocupada" com a taxa de transmissão da covid-19 na Europa, que pode levar a meio milhão de mortes no continente até fevereiro. O aumento de casos é explicado por uma cobertura vacinal insuficiente e pelo relaxamento de restrições.

"Estamos novamente no epicentro" da pandemia, lamentou o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug, numa conferência de imprensa online.

“A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) se continuarmos nessa trajetória, poderemos ter mais meio milhão de mortes por covid-19 na região até fevereiro”.

Casos e mortes aumentam há seis semanas

De acordo com seus dados da OMS Europa, as hospitalizações associadas à covid-19 "mais do que duplicaram numa semana".

O número de novos casos por dia tem aumentado há quase seis semanas consecutivas na Europa e o número de novos óbitos por dia aumenta há pouco mais de sete semanas consecutivas, com cerca de 250.000 casos e 3.600 mortes diárias, segundo os dados oficias por país compilados pela AFP.

Os países europeus mais afetados são a Rússia (8.162 mortes nos últimos sete dias), Ucrânia (3.819 mortes) e Roménia (3.100 mortes).

Rússia regista novo máximo de mortes pelo terceiro dia consecutivo

A Rússia regista hoje, pelo terceiro dia consecutivo, um novo máximo de mortes por covid-19, com 1.195 óbitos, mais seis do que na quarta-feira, o anterior valor mais elevado de vítimas mortais, informaram fontes oficiais.

Desde o início de novembro que a Rússia regista, de forma consecutiva, valores máximos relativos a óbitos por covid-19, apesar da população dispor de seis dias de férias pagas, por ordem do Presidente Vladimir Putin, como medida para travar a pandemia.

Os números atuais fazem aumentar para 243.255 o total de óbitos por SARS-CoV-2 desde o princípio da crise sanitária.

De acordo com a base de dados Worldmeter, a Rússia é atualmente o primeiro país do mundo com mais mortes diárias pelo novo coronavírus, seguido da Ucrânia.

Moscovo é o foco principal da pandemia na Rússia e contabilizou 97 óbitos na terça-feira.

Em São Petersburgo, de acordo com o último balanço oficial, morreram 75 pessoas de covid-19 e outras 75 morreram na região de Moscovo.

Nas últimas 24 horas registaram-se 40.217 novas infeções nas 85 regiões do país. Em Moscovo detetaram-se 6.305 daqueles casos, em São Petersburgo 3.271 e na região de Moscovo 2.732.

No total, a Rússia contabiliza 8.673.860 casos desde o início da pandemia, sendo o quinto país do mundo com mais infeções, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Reino Unido.

As autoridades russas atribuem o forte aumento de contágios e de mortes à "agressividade" da variante Delta do novo coronavírus, assim como à falta de respeito pelas normas de segurança sanitária e à baixa taxa de vacinação.

As autoridades sanitárias alemãs registaram 33.949 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas, correspondendo a um novo máximo verificado em um dia desde o início da pandemia.

O valor mais elevado até ao momento, em períodos de 24 horas, tinha ocorrido no passado dia 18 de dezembro, durante a segunda vaga da pandemia, com 33.777 novas infeções, menos 172 contágios dos que agora contabilizados.

OMS apela ao uso de máscaras

Para a OMS, o aumento de casos é explicado pela combinação de uma cobertura vacinal insuficiente e o relaxamento das medidas para combater o novo coronavírus.

A organização pede por isso que se continue a utilizar as máscaras.

"Os dados mostram que se atingirmos uma taxa de uso de máscaras de 95% na Europa e na Ásia Central, poderemos salvar até 188 mil vidas das 500 mil que corremos o risco de perder até fevereiro de 2022", segundo Kluge.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 245 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Links úteis