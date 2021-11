Vacinação em simultâneo contra a covid-19 e gripe não diminui eficácia das vacinas

A toma em simultâneo das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe sazonal não diminui a eficácia de nenhuma delas, garantiu hoje a OMS Europa.

"Qualquer pessoa pode tomar as duas vacinas em conjunto - não há diminuição da eficácia de nenhuma das vacinas quando são administradas em conjunto", garantiu Siddhartha Datta, o conselheiro regional para as vacinas da OMS Europa numa conferência de imprensa online onde também esteve presente o diretor da OMS para a Europa, Hans Klug.

Em Portugal as duas vacinas estão a ser administradas em simultâneo desde 18 de outubro

Na mesma conferência de imprensa, Hans Klug.referiu que a Organização Mundial da Saúde está "muito preocupada" com a taxa de transmissão da covid-19 na Europa, que pode levar a meio milhão de mortes no continente até fevereiro.

O aumento de casos é explicado por uma cobertura vacinal insuficiente e pelo relaxamento de restrições.

"Estamos novamente no epicentro da pandemia, onde estávamos há um ano", lamentou.

“A atual taxa de transmissão nos 53 países da região europeia é muito preocupante (...) se continuarmos nessa trajetória, poderemos ter mais meio milhão de mortes por covid-19 na região até fevereiro”.

Casos e mortes por covid-19 na Europa aumentam há seis semanas

De acordo com seus dados da OMS Europa, as hospitalizações associadas à covid-19 "mais do que duplicaram numa semana".

O número de novos casos por dia tem aumentado há quase seis semanas consecutivas na Europa e o número de novos óbitos por dia aumenta há pouco mais de sete semanas consecutivas, com cerca de 250.000 casos e 3.600 mortes diárias, segundo os dados oficias por país compilados pela AFP.

Os países europeus mais afetados são a Rússia (8.162 mortes nos últimos sete dias), Ucrânia (3.819 mortes) e Roménia (3.100 mortes).

OMS apela ao uso de máscaras

Peter Dejong

Para a OMS, o aumento de casos é explicado pela combinação de uma cobertura vacinal insuficiente e o relaxamento das medidas para combater o novo coronavírus.

A organização pede por isso que se continue a utilizar as máscaras.

"Os dados mostram que se atingirmos uma taxa de uso de máscaras de 95% na Europa e na Ásia Central, poderemos salvar até 188 mil vidas das 500 mil que corremos o risco de perder até fevereiro de 2022", segundo Kluge.

Portugal tem registado aumento da taxa de incidência

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.180 pessoas e foram contabilizados 1.092.666 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A nível nacional, a taxa de incidência está em 104,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. e o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus - está em 1,03.

Mais de 5 milhões de mortos no mundo

A covid-19 provocou pelo menos 5.012.784 mortes em todo o mundo, entre mais de 245 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

