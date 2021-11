Covid-19: vacinados são contagiosos durante menos tempo

Um novo estudo realizado por investigadores do Reino Unido concluiu que as pessoas vacinadas contra a covid-19 transmitem o vírus durante um período de menor do que as não-vacinadas.

O estudo explica que a carga viral existente nos inoculados é igual à registada nas pessoas que não receberam a vacina, no entanto quem recebeu a vacina apresenta um menor período de contágio.

Apesar disso, os investigadores reforçam que a vacina contra o novo coronavírus reduz de forma significativa a probabilidade de contrair o vírus.