Vacinas da covid-19 e da gripe: “Não há dados que mostrem que administração em simultâneo é mais perigosa”

Quem tem mais de 70 anos já pode agendar a toma das vacinas da gripe e o reforço contra a covid-19. A partir desta segunda-feira, está também disponível a modalidade casa aberta para os maiores de 80 anos.

Em entrevista à SIC Notícias, João Braz Gonçalves, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento, afirma que não há dados que mostrem que uma administração em conjunto das duas vacinas, dose de reforço da covid-19 e a vacina da gripe, “é mais perigosa do que em separado”.

O virologista explica ainda que os dados mostram também que “não há um desenvolvimento de mais efeitos secundários pela administração simultânea”, razão pela qual defende que “as duas vacinas em conjunto poderão até atuar melhor que isoladas com cerca de duas semanas de intervalo”.

Com a chegada das temperaturas mais baixas, diz que o país está “num ponto crítico” para o potencial ressurgimento de infeções covid-19 e que tal levanta preocupações “sobre como será o Natal”.

“Estamos um pouco atrasados, estamos a atingir o meio de novembro e o número de pessoas vacinado é relativamente baixo. Esperaria que no início de dezembro já tivéssemos cerca de 80% das pessoas vacinadas, o que potencialmente não vai ocorrer”, conclui.

