Vacinação da gripe e reforço da covid-19: autoagendamento disponível para maiores de 70 anos

Quem tem mais de 70 anos já pode agendar a toma das vacinas da gripe e o reforço contra a covid-19. A partir desta segunda-feira fica também disponível a modalidade casa aberta para os maiores de 80 anos.

Dois dias depois de aberto o autoagendamento para os maiores de 75 anos, também

os portugueses com 70 anos ou mais já podem agendar a toma da vacina da gripe, em simultâneo com a dose de reforço contra a covid-19.

Em comunicado, a Direção Geral da Saúde explica, no entanto, que ao chegarem aos centros de vacinação, os utentes podem optar por tomar apenas uma vacina.

As convocatórias via SMS vão continuar ativas. Também a partir desta segunda-feira, fica disponível a modalidade casa aberta para pessoas com 80 ou mais anos. Ao chegarem aos centros de vacinação, podem escolher receber apenas a vacina contra a gripe ou tomar, também, a dose de reforço contra a covid-19.

Antes de se dirigirem aos centros de vacinação, os utentes deverão consultar os horários da modalidade casa aberta. É recomendado que se dirijam aos locais no período da tarde, devido à menor afluência.

Até este domingo, 811 mil portugueses foram vacinados contra a gripe e mais de 352 mil receberam o reforço da vacina contra a covid-19.

Veja também: