Mundial 2022: selecionador alemão chama três jogadores devido a caso de covid-19

O selecionador alemão, Hansi Flick, foi esta terça-feira obrigado a chamar mais três futebolistas aos trabalhos da equipa, que prepara as duas últimas jornadas da fase de apuramento para o Mundial 2022, devido a um caso positivo ao novo coronavírus.

De acordo com a federação germânica, Niklas Süle testou positivo ao novo coronavírus e foi retirado da convocatória, assim como Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala e Karim Adeyemi, devido a terem tido contacto com o defesa central do Bayern Munique, apesar de terem acusado negativo.

Kimmich, Gnabry e Musiala são colegas de Süle no emblema bávaro, enquanto Adeyemi atua no Salzburgo, da Áustria. Os cincos jogadores viajaram juntos para os trabalhos da seleção germânica e terão todos que cumprir quarentena.

Por essa razão, Hansi Flick chamou Ridle Baku e Maximilian Arnold, ambos do Wolfsburgo, e Kevin Volland, do Mónaco, para os jogos com frente ao Liechtenstein (11 novembro) e na Arménia (14). A Alemanha já garantiu a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo.

Treino adiado

Segundo o diretor da federação alemã, o antigo avançado Oliver Bierhoff, Süle está totalmente vacinado e não apresenta qualquer sintoma. Há um ano, o central, de 26 anos, já tinha testado positivo ao novo coronavírus.

Recentemente, o técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, também testou positivo ao novo coronavírus e falhou três jogos do clube, incluindo a deslocação ao Estádio da Luz (derrota do Benfica por 4-0).

O organismo alemão acrescentou, sem revelar os nomes, que mais quatro jogadores estão afastados da equipa, mas mantêm-se, para já, na convocatória e no hotel em que a comitiva alemã está instalada.

O treino que estava agendado para esta terça-feira de manhã foi adiado para o final de tarde.

Veja também: