Mundial 2022: Portugal quer garantir o 1.º lugar do grupo 

A seleção nacional começou esta terça-feira a preparar os últimos dois jogos de apuramento para o Mundial 2022, com a República da Irlanda e a Sérvia.

Bernardo Silva falhou o primeiro treino devido a queixas musculares e ficou a fazer tratamento.

A baixa do jogador do Manchester City é momentânea, ao contrário de João Mário, Rafa e Anthony Lopes, que foram dispensados na segunda-feira da seleção devido a lesões.

Os substitutos são Gonçalo Guedes e José Sá, que já estiveram no primeiro treino da equipa portuguesa.

Portugal parte para o jogo com a República da Irlanda no 2.º lugar do Grupo A, liderado pela Sérvia, que tem mais um jogo. A liderança do grupo vale a qualificação direta para o Mundial 2022.

O avançado João Leão foi o escolhido para a conferência de imprensa desta terça-feira, onde disse que a seleção nacional está focada em passar a fase de grupos da competição.

"Sabemos que a República da Irlanda é muito forte e competitiva, mas vamos entrar com vontade de ganhar, respeitamos o adversário e sabemos que é muito importante vencer o primeiro jogo para ficarmos em primeiro do grupo", afirmou o ponta de lança.

Segundo Rafael Leão, o selecionador luso, Fernando Santos, "tem transmitido que são duas finais para ganhar e que Portugal não joga para empatar".

