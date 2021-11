O avançado Rafael Leão diz que a seleção nacional está focada em passar a fase de grupos do Mundial no primeiro lugar do grupo. Portugal joga na quinta-feira com a República da Irlanda. Fez esta terça-feira o primeiro treino de preparação.

"Sabemos que a República da Irlanda é muito forte e competitiva, mas vamos entrar com vontade de ganhar, respeitamos o adversário e sabemos que é muito importante vencer o primeiro jogo para ficarmos em primeiro do grupo", observou o ponta de lança.

Segundo Rafael Leão, o selecionador luso, Fernando Santos, "tem transmitido que são duas finais para ganhar e que Portugal não joga para empatar".

Da fase de grupos à final

A fase de grupos da qualificação europeia termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-off'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.