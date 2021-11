Mundial 2022: Rafa, João Mário e Anthony Lopes dispensados da seleção 

João Mário, Rafa e Anthony Lopes foram esta segunda-feira dispensados da seleção nacional, para os jogos de apuramento para o Mundial 2022.

Os três jogadores estão lesionados e, tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica.

O anúncio foi feito na página oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Neste sentido, foram substituídos na convocatória pelo guarda-redes do Wolverhampton José Sá e pelo avançado Gonçalo Guedes, do Valencia.

Portugal vai fazer os dois últimos jogos de qualificação para o Mundial 2022.

Na quinta-feira, a seleção joga com a República da Irlanda, em Dublin, e no domingo recebe a Sérvia, no Estádio da Luz.

A seleção portuguesa de futebol concentra-se esta segunda-feira para os dois últimos jogos do grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo A, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que tem mais um encontro realizado, pelo que basta à equipa das 'quinas' um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, no dia 14, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial 2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

