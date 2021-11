A seleção portuguesa de futebol concentra-se esta segunda-feira para os dois últimos jogos do grupo A da qualificação europeia para o Mundial 2022, sendo incerta a presença do benfiquista João Mário.

O jogador 'encarnado' saiu lesionado no encontro de domingo á noite com o Sporting de Braga - goleada benfiquista 6-1 -, sendo incerta a sua inclusão para integrar esta convocatória, na qual Fernando Santos tinha feito regressar Renato Sanches e João Félix.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo A, com 16 pontos, menos um ponto do que a líder Sérvia, que tem mais um encontro realizado, pelo que basta à equipa das 'quinas' um empate com os irlandeses, em 11 de novembro, em Dublin, para ficar a necessitar apenas de nova igualdade no embate decisivo com os sérvios, no dia 14, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Portugueses e sérvios são os únicos com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial 2022, tendo em conta que Luxemburgo (seis pontos), República da Irlanda (cinco) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio.

A fase de grupos da qualificação europeia termina este mês e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-off' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-off'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-off', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.